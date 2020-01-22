الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام يصبح غائماً على المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية في المساء وليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية -شمالية غربية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س الخليج العربي: مضطرب الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:38 والمد الثاني عند الساعة 02:02 الجزر الأول عند الساعة 19:08 عند الساعة 06:05 بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:05 المد الثاني عند 22:02 الجزر الاول عند الساعة 14:59 الجزر الثاني عند الساعة 03:52 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 27 14 75 30 دبي 25 16 65 35 الشارقة 26 14 75 35 عجمان 24 16 85 40 أم القيوين 25 14 85 40 رأس الخيمة 24 14 85 50 الفجيرة 25 16 80 30 العين 24 12 90 30 ليوا 24 13 85 25 الرويس 24 12 90 40 السلع 22 15 90 45 دلما 22 16 70 40 طنب الكبرى 22 17 70 40 طنب الصغرى 22 17 70 40 أبو موسى 22 17 70 40.