بلدية دبا الفجيرة تصدر إصدار 940 رخصة بناء جديدة خلال عام 2019

المصدر: الفجيرة - البيان

أصدرت بلدية دبا الفجيرة 940 رخصة بناء جديدة خلال عام 2019م ، وتم اعتماد 577 شهادة انجاز ، وتشير الإحصائيات الصادرة المتمثلة بإدارة الشؤون الهندسية والأراضي قسم المباني إلى أن هنالك ارتفاعاً في مؤشر تنفيذ وإنجاز معاملات تراخيص البناء، وذلك يؤكد زيادة وتيرة المشاريع العمرانية في المدينة، ومن المتوقع أن يشهد عام 2020م نمواً في عدد تراخيص البناء، وذلك وفق مؤشرات النهضة العمرانية المتواصلة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها .

وترجع هذه الزيادة في منح رخص البناء وشهادات الإنجاز إلى العمل بنهج التطوير المستمر للأنظمة والاشتراطات بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات المستثمرين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المطلوبة بالمستوى الذي يرضي تطلعات الجميع.

ومن جانب آخر تم تحرير 213 مخالفة بناء على أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا بالإشتراطات الخاصة بالعمل،وذلك بواقع (3892) جولة تفتيشية ، وتضمنت أغلب المخالفات في عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل ، وإنشاء مظلات أو كرفانات أو من أي مواد أخرى مؤقتة خارج حدود الأرض وبدون ترخيص من البلدية، والبدء بعمل الصيانة بدون ترخيص، ورمي المخلفات و الأنقاض خارج الموقع،بالإضافة إلى عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب الاستشاري.

وتحرص البلدية على تحقيق الجودة في بناء المشاريع العمرانية من خلال الإشراف والمتابعة اليومية على سير العمل، والتأكد من تطبيق اشتراطات البناء الآمن لضمان كافة شروط السلامة وفق المعايير والمخططات التنفيذية والرخص المعتمدة وذلك لتحقيق السلامة المهنية للعمال في المواقع الإنشائية .