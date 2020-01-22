12% انخفـاض وفيـات حـوادث السيــر فـي عجمـان خـلال عــام 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة عجمان، أن نسبة وفيات حوادث السير في عجمان خلال عام 2019 انخفضت بنسبة 12%، كما أن الحوادث المرورية البليغة بإمارة عجمان انخفضت بنسبة 11% ما ساهم بتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وذكر أن الوفيات الناتجة عن حوادث السير انخفضت من 17 وفـاة عـام 2018 إلـى 15 وفـاة عـام 2019 بمعـدل 3.44 % لكــل 100 ألـف من السكان، كما أفاد سعادته بأن هنالك انخفاضاً في إجمالي عدد الحوادث البسيطة، مشيراً إلى أن الإمارة شهدت وقوع 36 ألف و581 حادث مروري بسيط خلال عام 2019، بينما شهد عام 2018 وقوع 37 ألف وستة حادث مروري بسيط بنسبة انخفاض 1%، وأضاف أن حوادث الدهس خلال عام 2019 انخفضت بنسبة 19 % مقارنة بعام 2018 .

وأكد العميد النعيمي أن الأمر يرجع إلى اهتمام وحرص الشرطة على تكثيف التواجد المروري، وتطبيق العديد من المبادرات المرورية ساعد في خفض نسبة الحوادث البليغة، وكذلـك التواصل المستمر مع دائرة البلدية والتخطيط لتعزيز سلامة الطرق وإنشاء جسور للمشاة والحواجز الحديدة الفاصلة على الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء ، بالإضافة إلى جهود الشرطة في زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرقات وانتشار دوريات أمان للمساهمة في الحد من ازدياد عدد الحوادث، وانسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة ، كما بذلت الشرطة جهودها في تكثيف التوعية المرورية لكافة فئات المجتمع وتعزيز وعي مستخدمي الطريق والمشاة في قطع الطريق بالشكل الصحيح من خلال المبادرات والمحاضرات التوعوية.

وحول الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية خلال العام الماضي أفاد العميد النعيمي بأن معظم الحوادث التي وقعت كانت بسبب السرعة الزائدة للمركبات وعدم الالتزام بالمسار الخاص، والتجاوز الخاطئ للطريق وعدم الانتباه خلال القيادة، وعدم ترك المسافة الكافية للمركبة الأمامية أثناء القيادة.