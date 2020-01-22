5 ملايين درهم من «الإمارات الإسلامي» لمركز إرادة للعلاج والتأهيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الإمارات الإسلامي، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح "مركز إرادة للعلاج والتأهيل"، المؤسسة التي تُعنى بعلاج تعاطي المخدرات والإدمان.

يأتي هذا التبرع في إطار التزام الإمارات الإسلامي بدعم المبادرات الإنسانية وتم تقديمه من عبر "صندوق الإمارات الإسلامي الخيري"، حيث ستتم الاستفادة منه لدعم تجهيزات العيادات الخارجية الجديدة وتوسعة المركز.

وفي معرض تعليقه على هذه المساهمة، قال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي: "يسعدنا تقديم هذه المساهمة إلى مركز إرادة للعلاج والتأهيل دعماً لمهمته النبيلة وتماشياً مع التزامنا تجاه المبادرات الخيرية والإنسانية. ونأمل لهذه المساهمة أن تساعد المركز على توفير أفضل مستويات العلاج والتأهيل للمرضى على مدار السنوات المقبلة، وبالتالي المساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة".

تجدر الإشارة إلى أن مركز إرادة للعلاج والتأهيل يوفر برامج التأهيل للمرضى من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتهم على التخلص من الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية والجسدية السلبية لتعاطي المخدرات.