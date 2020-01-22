خالد القاسمي يفتتح الدورة 16 من معرض "التعليم الدولي 2020"

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

افتتح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة صباح اليوم فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض التعليم الدولي 2020، الذي ينظمه ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبرعاية من وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، وسط مشاركة دولية ومحلية واسعة تعد الأكبر منذ انطلاق الحدث، حيث نجح المعرض باستقطاب أكثر من 120 مؤسسة تعليمية وأكاديمية من 20 دولة حول العالم، كما يضم المعرض أجنحة لأعرق الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وماليزيا والأردن ولبنان والهند وبولندا وقبرص، بالإضافة إلى الحضور المتميز من المؤسسات الأكاديمية والجامعات المحلية.

وحضر حفل افتتاح المعرض الذي يستمر حتى الـ 24 من يناير الجاري عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومركز إكسبو الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، و سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات الأكاديمية من مختلف دول العالم.

وجال الشيخ خالد بن عصام القاسمي برفقة رئيس الغرفة والحضور، في أرجاء المعرض وتفقد عدداً من أجنحة ومنصات الجامعات المشاركة، واستمع إلى شرح حول أحدث البرامج الأكاديمية والتعليمية التخصصية التي تستعرضها الكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب هذا العام، حيث أشاد عدد من العارضين بالدعم المقدم والتنظيم الرائد من مركز إكسبو الشارقة لفعاليات المعرض، مؤكدين حرصهم على التواجد في هذا الحدث السنوي، الذي يعد من أهم الأحداث المتخصصة في مجال التعليم والبحث العلمي في المنطقة.

وأثنى الشيخ خالد بن عصام القاسمي على مستوى التنظيم وحجم المشاركة المحلية والإقليمية والدولية في المعرض، مشيراً إلى أن ما يقدمه معرض التعليم الدولي سنويا، يؤكد مكانة الحدث وأهميته المتنامية بالنسبة للجامعات الدولية والمحلية والمؤسسات التعليمية الراغبة بالتوسع وتعزيز حضورها في الدولة والمنطقة، ما يتيح للطلبة التعرف خيارات واسعة من برامج التعليم العالي والمنح الدراسية ومتطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية، الأمر الذي يجسد حرص إمارة الشارقة على بناء قاعدة تعليمية رائدة تستشرف المستقبل لأبنائنا، وذلك انطلاقاً من الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء جيل قادر على العطاء من خلال تسلحه بالعلم والمعرفة، باعتبارهم حجر الأساس في التنمية المستدامة