«زايد للرعاية الأسرية» تكرم العمالة المساندة

المصدر: (العين - جميلة إسماعيل)

كرّم نبيل صالح الظاهري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، العمالة المساندة في بادرة إنسانية عززت في نفوسهم الأثر الطيب ورسم البسمة والبهجة على وجوههم، وإدخال الفرح والسعادة في قلوبهم.

وقال نبيل الظاهري: «إن العطاء سمة من سمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نسير على نهجه وخطاه في إعلاء القيم الإنسانية المجتمعية والعمل الإنساني النبيل، الذي بدوره يحقق أسمى صور التلاحم بين فئات المجتمع المختلفة».

ومن جانبه أوضح إسحاق البلوشي، مدير الاتصال المؤسسي في الدار: «حرص الدار التام والسعي للمشاركة وتقديم العون والمساعدة لكل فئات المجتمع المحلي». وأضاف: «يأتي تكريم العمالة المساندة من منطلق بذلهم جهوداً طيبة من خلال أداء وظائفهم على أكمل وجه، وتستحق هذه الفئات منا الشكر والثناء».