273 لعبة لياقة لأصحاب الهمم في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – أحمد سعيد)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً لتأهيل ممرات مشاة رياضية في أماكن متفرقة في مدينة أبوظبي والبر الرئيسي، ويتضمن تركيب 273 لعبة لأصحاب الهمم، ويتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري 2020. وانتهت البلدية من تركيب 150 معدة لياقة بدنية موزعة على الحدائق والمماشي وبمناطق متفرقة في أبوظبي، بالإضافة إلى تركيب ألعاب تتناسب مع أصحاب الهمم في 10 حدائق بأبوظبي.

وأكد أحمد راشد العيسائي رئيس قسم جودة المواد في بلدية مدينة أبوظبي، في تصريحات صحافية على هامش انطلاق فعاليات الملتقى الثالث للرؤيا المستقبلية للحدائق والمتنزهات الترفيهية:«أن التوجه الجديد لبلدية مدينة أبوظبي بشأن الحدائق والمتنزهات هو نشر الثقافة الصحية بشكل كبير عبر إضافة وزيادة معدات اللياقة البدنية في الحدائق بشكل عام وأيضاً المماشي الرياضية».