إطلاق «إنتو ثروتنا» لتعزيز جودة حياة أبطال الدفاع المدني

المصدر: دبي - وام

أطلقت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حملة «إنتو ثروتنا» التي تنظمها الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وهيئة الصحة بدبي وجمعية «مع الأمل»، بحضور اللواء الخبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وتمثل حملة «إنتو ثروتنا» مبادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تهدف لتوفير أعلى معايير الصحة النفسية لـ1400 من أبطال الدفاع المدني في إمارة دبي، والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال تنظيم 50 ورشة تدريبية متخصصة في مجالات الصحة النفسية على مدار العام، بالتعاون مع شركاء المبادرة، ويشارك فيها 30 متخصصاً في مختلف مجالات الصحة النفسية، وتغطي 22 مركزاً للدفاع المدني في دبي.

ويأتي إطلاق المبادرة لتعزيز قدرات رجال الدفاع المدني وتمكينهم من مواجهة التحديات النفسية التي يتعرضون لها أثناء عملهم في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ.

ونظم البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة ضمن فعالية إطلاق «إنتو ثروتنا»، جلسة تفاعلية مع رجال الإطفاء تناولت المواضيع المتعلقة بصحتهم النفسية بمشاركة معالي عهود الرومي واللواء الخبير راشد ثاني المطروشي، وحضور مختصين وأطباء من هيئة الصحة بدبي، واستمع الحضور خلالها إلى أبرز التحديات النفسية والمواقف المؤثرة التي يعيشها رجال الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق، وتناولوا أفضل الوسائل لمواجهة آثارها.

وأكدت معالي عهود الرومي أن الصحة النفسية تمثل أحد المحاور الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، مشيرة إلى أن الصحة النفسية تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الإنسان والحكومات في العصر الحديث، نتيجة لاختلاف التجارب وضغوط الحياة وتسارع تغيراتها وانعكاساتها على الحالة النفسية والاجتماعية للأفراد.

وأشارت الرومي إلى أن حكومة الإمارات حريصة على توفير كل عناصر جودة الحياة لأبطال الدفاع المدني، بما في ذلك تعزيز الصحة النفسية وتهيئة بيئة عمل تتبنى برامج ومبادرات كفيلة بتحسين جودة حياتهم وتمكنهم وتدعمهم في أداء عملهم.

تضحيات

وأعربت وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة عن شكرها لرجال الدفاع المدني في دبي والدولة، لما يقدمونه من تضحيات وخدمات نبيلة في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه، على مدار الساعة وفي لحظات الخطر.

ومن جانبه أكد اللواء الخبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي «أن الدفاع المدني بدبي ينظم حملة «إنتو ثروتنا» تزامناً مع عام الاستعداد للخمسين الذي تستشرف فيه الدولة المستقبل من خلال تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية وتكامل المبادرات والبرامج والمشاريع وتوحيد الأفكار والرؤى لتكون فريق عمل واحداً مبتكراً ومبدعاً بما يساهم في دفع عجلة التنمية واستدامتها، وتحقيق طموحاتنا في مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً».

وأضاف المطروشي: «إن طبيعة مهمة رجال الدفاع المدني تتطلب درجة عالية من اللياقة البدنية والصحة النفسية إضافة إلى الذكاء وسرعة البديهة للتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة التي قد تتحول بسرعة كبيرة من الخطورة إلى الحرجة ما يستدعي توافر قدرات بدنية وعقلية ونفسية سليمة لدى رجال الإنقاذ والإطفاء تمكنهم من التعامل مع مختلف الظروف نتيجة حالات الارتباك والتشويش النفسي الحاصل في الميدان ما يتطلب من رجال الدفاع المدني قدرات فائقة للاستجابة السريعة والفعالة لاحتواء تلك المواقف ودعم الأشخاص المضطربين خلال الحوادث».

وبدورها أشارت فاطمة موسى العضو المؤسس في جمعية «مع الأمل» إلى «أن الجمعية تدعم جميع المبادرات التي تساهم في تعزيز الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع من خلال المبادرات وورش العمل التي تقدمها بالتعاون مع مجموعة من الأطباء الإماراتيين المتميزين، لنشر السلوك الإيجابي بين جميع أفراد المجتمع باعتبارهم أساس عمليات التنمية والتطوير في الدولة».