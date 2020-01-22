«تنفيذي الشارقة» يعتمد آلية الإعلان والترويج عن الفعاليات

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد، صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم.

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بشأن آلية تطبيق قرار المجلس رقم 39 لسنة 2019، بشأن الإعلان والترويج عن الفعاليات أو الخدمات أو المنتجات الحكومية وشبه الحكومية في الشارقة، وقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام إيجازاً حول آلية تطبيق القرار والشروط والأحكام الواجب توافرها في الأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلانية على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وناقش المجلس مشروع قانون لتعديل القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة. واعتمد المجلس التعديلات حول بنود ومواد مشروع القانون، ووجه المجلس بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.

وأصدر المجلس قرار رقم 1 لسنة 2020، بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2019، بشأن تنظيم الصيد الترفيهي للأسماك في الشارقة، ويقضي القرار الإداري أن يستبدل نص البند رقم 1 من المادة 3 من قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2019 بالنص الآتي: «أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مقيماً في الإمارة بإقامة سارية المفعول صادرة من الإمارة».

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة التسجيل العقاري ووزارة المالية، بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية.

واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.