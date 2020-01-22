تجديد «دبي للوقف» لـ«القرق الخيرية»

المصدر: (دبي - البيان)

جدّد مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، «علامة دبي للوقف» الخاصة بمؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، وذلك عن مساهمتها في دعم الوقف التعليمي بإمارة دبي.

وحصلت المؤسسة على علامة دبي للوقف لقاء تقديمها منح تعليمية لـ 10 طلاب مواطنين، للحصول على بكالوريوس الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبذلت المؤسسة تلك المساهمات في إطار اتفاقية مسبقة، أبرمتها مع الجامعة منذ عام 2017 قدّمت بموجبها مبلغ 5 ملايين درهم لتوفير المنح لطلبة الطب فيها.

وسلّم عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، علامة دبي للوقف إلى الدكتورة رجاء القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة القرق الخيرية، وذلك بحضور علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، ومحمد فاروق مدير القرق الخيرية وعدد من المسؤولين من الطرفين.

ويقدّم مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة علامة دبي للوقف تشجيعاً لمبادرات المؤسسات الحكومية والخاصة، التي تخلق مساهمات مجتمعية مستدامة ومبتكرة في مجال الوقف.