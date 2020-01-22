المؤتمر الخليجي 2 للجروح بدبي غداً

المصدر: (دبي - البيان)

تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبالتعاون مع الجمعية الكويتية لجراحة التجميل، والجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح، والرابطة العمانية لجراحة التجميل، والجمعية العلمية السعودية لجراحة التجميل والحروق جمعية الإمارات للتغذية، ومستشفى الزهراء، ومستشفى برايم، ومستشفي ميدكلينيك، تنطلق فعاليات المؤتمر الخليجي الثاني للجروح غداً، وتستمر إلى بعد غد، وذلك بفندق روضة البستان- دبي.

وتوجه الدكتور مروان الزرعوني رئيس المؤتمر بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، على دعم سموه المستمر لكل الفعاليات الطبية، كما أشار إلى أن «المؤتمر سيضم نخبة من أفضل أطباء وجراحي العالم في مجال التعامل مع الجروح المزمنة. وأكد الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعم وتشجيع المؤتمرات الطبية المتخصصة.