انطلاق الدورة الثانية لـ«كنز الحياة»

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، الدورة الثانية لحملة «كنز الحياة» بعد نجاحها خلال العام الماضي في رفع مستوى الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية ودور الخلايا الجذعية في علاج أمراض الدم الوراثية، وتشجيع الأمهات على تخزين هذه الخلايا بمركز دبي لدم الحيل السري والأبحاث التابع للهيئة، لتعزيز فرص العلاج بالخلايا الجذعية.

وأشاد الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي، خلال حفل تكريم الشركاء في هذه الحملة بالدور الرائد والجهود المتميزة لمختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة.

واستعرض الدكتور حاتم العباس مدير مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث بالإنابة الإنجازات والجهود، التي يقوم بها المركز لخدمة أفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة للراغبين في تخزين الخلايا الجذعية، ضمن إجراءات وشروط ومواصفات متماشية مع المعايير العالمية في هذا المجال.

وتحدثت الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيسة وحدة استقطاب المتبرعين وباحثة إكلينيكية بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث عن إحصاءات ونتائج الحملة خلال العام الماضي والجهود، التي قام بها فريق العمل لتحقيق الأهداف المرجوة للحملة التي تمكنت خلال العام الماضي من الوصول إلى 600 شخص بمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وبمعدل زيارة واحدة شهرياً.