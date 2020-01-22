«الصحة» تشارك في برنامج قيادي بلندن

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في شيخة آل علي، مديرة عمليات التمريض في الوزارة ببرنامج «إدوارد جينر للمهارات القيادية»، الذي تنظمه مستشفى جريت أورموند ستريت بالتعاون مع مكتب المنح بوزارة الشؤون الرئاسية في أبوظبي بلندن.

ويُعنى البرنامج بتطوير المهارات القيادية لدى العاملين في قطاع الرعاية الصحية، بهدف الارتقاء بقدراتهم وتسهيل مسار عملهم وتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تعود على المرضى بالنتائج الإيجابية. ولا يقتصر البرنامج على القادة فقط، بل يوفر للمتدربين طرقاً لتطوير منهجيتهم كي يتمكنوا من فهم التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في مجال اختصاصهم. كما يُعدهم البرنامج للتأقلم مع المناصب القيادية بسهولة أكبر في المستقبل.

وقد أبدت آل علي إعجابها بمنهجية البرنامج والتنظيم الذي لمسته لدى طاقم المستشفى من الناحية الإدارية ومعاملة المرضى. وعبّرت عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في تلك الرحلة المتميزة التي عززت مهاراتها في قيادة شؤون مرضاها والعاملين معها. وأشارت إلى أهمية «برنامج إدوارد جينر للمهارات القيادية»، الذي أتى في مرحلة حساسة في مسيرتها المهنية.