باقة برامج لتعزيز الصحة الرقمية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

تكشف دائرة الصحة أبوظبي عن باقة من المبادرات والبرامج والشراكات الرامية إلى تعزيز الصحة الرقمية وتوظيف البيانات الضخمة في الإمارة، خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي 2020، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 27 إلى 30 الجاري، وتكشفت الدائرة عن أهم المشاريع التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مستقبل الرعاية الصحية في الإمارة.

وتتضمن هذه المشاريع مبادرات مبتكرة عدة في مجال الصحة الرقمية تم تطويرها من خلال تعاون مثمر بين الدائرة وشركائها، بما في ذلك هيئة أبوظبي الرقمية، وشركة «سال» المختصة بالذكاء الاصطناعي، وشركة اتصالات.

وتشهد مشاركة الدائرة خلال الحدث الذي يستمر أربعة أيام استضافة سلسلة من المحادثات وحلقات مختبر الذكاء الاصطناعي النقاشية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الوسائل التكنولوجية منها البلوك تشين، وعلم الجينوم، والتحليلات التنبؤية، وإنترنت الأشياء الطبية، التي ستساهم في الارتقاء بالحلول الصحية، كما ستتطرق الجلسات إلى باقة من الموضوعات بما في ذلك الصحة الرقمية.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي إن المشاريع التي سيتم إطلاقها خلال المعرض، تعكس الخطى الثابتة التي تتخذها الدائرة نحو تطلعاتها لإرساء مكانة الإمارة على الخارطة العالمية في جودة الرعاية الصحية والصحة الرقمية بحلول عام 2030، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي وبرنامج «غداً 21»، حيث يشهد قطاع الرعاية الصحية في الإمارة قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، مواكباً على الدوام عصر الابتكار والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، ونحن على ثقة من أن مبادراتنا الصحية القائمة على التكنولوجيا الرقمية سيكون لها تأثير فعّال في تعزيز جودة الرعاية الصحية في الإمارة.