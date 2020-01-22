«أبوظبي التقني» يطلق مهرجان المرح للصحة واللياقة

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، المرحلة الأولى من الدورة التاسعة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2020، في العاشرة من صباح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر لمدة أربعة أيام، فيما تتواصل الفعاليات على مدى خمس مراحل أخرى ولمدة شهر في مختلف إمارات الدولة حتى 20 فبراير المقبل متضمنة فعاليات متنوعة من الخدمات الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب كافة أفراد العائلة، وذلك بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين منهم وزارة التربية والتعليم، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجامعة خليفة، وإستاد هزاع بن زايد في العين.

دعم مادي

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن المهرجان يواصل نجاحاته بفضل الله ثم جهود القيادة الرشيدة التي توفر كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لـ«أبوظبي التقني» لاستحداث مختلف الأساليب والمبادرات اللازمة لوضع الطلبة وأبناء المجتمع مبكراً على أحدث وأفضل المسارات الصحية والحياتية المتخصصة، بما ينسجم مع جهود الدولة لصناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية الدولة 2021، لافتاً إلى أن الدورة الجديدة من المهرجان تقام تحت شعار «معاً لمجتمع إماراتي مستدام» للتطوير وتنمية الممارسات والثقافة البيئية لدى أبناء المجتمع بالتعاون مع نخبة كبيرة من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الخبرات المشهود لها في مختلف المجالات المتعلقة بالبيئة والصحة والرياضة.

أهداف

وأكد مبارك الشامسي أن نجاحات الدورات الثماني الماضية من المهرجان ترسخ مكانته في صدارة البرامج المجتمعية بالدولة، لتحقيق أهداف استراتيجية وطنية عميقة منها توعية أبناء المجتمع بالمسارات التعليمية الطبية المتخصصة التي تطرحها كلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة خليفة وغيرها من المؤسسات الجامعية، والثانوية بجانب المؤسسات الرياضية البارزة ومنها مجلس أبوظبي الرياضي، وإستاد هزاع بن زايد في العين، بما يساهم في تمكين الشباب والأطفال وكافة أفراد العائلة من السلوكيات الصحية والرياضية التي تساهم في تكوين أجيال وطنية ذات معايير عالية الجودة قادرة على تلبية متطلبات النهضة الصناعية التي تعيشها الإمارات في حاضرها ومستقبلها خاصة خلال مرحلة ما بعد النفط.