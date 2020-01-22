إطلاق الخطة الاستراتيجية لبيانات رأس المال البشرية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، لـ«البيان» عن إطلاق خطة دائرة الموارد البشرية «استراتيجية بيانات رأس المال البشري»، والتي تستهدف تعزيز عملية صنع استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية ودعم القرارات المستقبلية في الجهات الحكومية في رأس الخيمة، والتركيز على خلق بيئة عمل تنافسية لاستقطاب الكفاءات والمواهب تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.

وأشار إلى أن أهداف الاستراتيجية الجديدة، تأتي تماشياً مع أهداف عام الاستعداد للخمسين، وتغيير فكر العمل استعداداً للتعامل مع المستقبل، لتشمل تطوير وحوكمة إدارة بيانات رأس المال البشري، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة وتحليل وتكامل البيانات، وتطوير خدمات الموارد البشرية بناءً على البيانات التي يتم جمعها من الجهات الحكومية والتي تعمل تحت مظلة دائرة الموارد البشرية عبر النظام الإلكتروني ضمن منظومة التحول الإلكتروني بهدف تعزيز الإنتاجية والاستثمار الأمثل للنظم والحلول المبتكرة في رأس المال البشري.

وأضاف: «تساهم استراتيجية بيانات رأس المال البشري في تقديم بيانات كاملة عن نسب التوطين والمؤهلات والوظائف الحيوية الحالية والمستقبلية لحكومة رأس الخيمة، ووضع البرامج التدريبية، لافتاً إلى أن الدائرة تسعى للتحول الكامل في خدماتها الإلكترونية بحلول 2021، حيث سجلت الدائرة 127 مؤشر أداء متعلقاً برأس المال البشري بنهاية 2019، عبر النظام الإلكتروني».

وأوضح الدكتور محمد خليفة، أهداف الاستراتيجية الجديدة خلال 2020، التي تشمل تطوير وحوكمة إدارة بيانات رأس المال البشري من خلال مبادرات إعداد دليل تصنيف البيانات والذي يساهم في اتخاذ القرارات للجهات الحكومية عن القوى العاملة، وإعداد سياسة توفير البيانات للجهات المحلية والاتحادية، وتحديث دليل مؤشرات الموارد البشرية حول نسب التوطين والالتزام بالتشريعات وتحديد الشواغر ضمن المؤشرات التي تضمن الحوكمة وتقديم تقارير شاملة عن رأس المال البشري.

وأضاف: «تضمن الأهداف الاستراتيجية، إطلاق 4 مشاريع جديدة لاستخدام التقنيات الحديثة في إدارة وتحليل وتكامل البيانات، من خلال مبادرة اللوحة الذكية لمراقبة الأداء المؤسسي في نظام الموارد البشرية الجديد لرصد بيانات التوطين والحاصلين على المؤهلات في الجهات الحكومية، ومشروع شبكة تبادل البيانات السجلية الإحصائية خلال 2020، بالإضافة لمبادرة مشروع الربط مع مركز الإحصاء والمقرر إنجازه بحلول 2021، ومشروع الربط مع نظام الأداء المؤسسي لبرنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، والذي يساهم في دعم تصنيف أداء الجهات الحكومية المحلية في معيار رأس المال البشري.

وأشار إلى أن الهدف الثالث في الاستراتيجية، يركز على تطوير خدمات الموارد البشرية بناءً على البيانات، من خلال مشروع إعداد منهجية توظيف البيانات لتطوير الخدمات، وبناء القدرات التحليلية وتطوير العاملين في مجال إدارة بيانات الموارد البشرية والتي تشمل العاملين والقيادات الإشرافية.