«نسائية دبي» تطلق «طفولتي مسؤوليتكم»

المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد)

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بمركز النهضة للاستشارات والتدريب، وبالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، مبادرة ( طفولتي مسؤوليتكم ).

تأتي المبادرة ضمن سلسلة برامج تربوية مدروسة في إطار الشراكة المجتمعية مع مؤسسات التدريب والتطوير، بدأت سلسلة البرامج بورشة تدريبية مكثفة بعنوان (الاختبارات النفسية) للأخصائيات النفسيات العاملات في الدائرة، لمدة 3 أيام متتالية، وقدم الورشة الدكتور حسين علي المسيح استشاري نفسي عيادي، وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية وهي اختبارات الاكتئاب لدى الأطفال، تضمنت أهم الأسباب والأعراض المصاحبة للحالة، أشكال الاكتئاب، التشخيص والوقاية والعلاج، وثانياً اختبارات القلق عند الأطفال، وتضمن طرق التعامل مع الطفل القلق، الاضطرابات المصاحبة للحالة، وطرق الوقاية والعلاج، وأخيراً اضطرابات الصدمة لدى الأطفال وتضمن أسباب الصدمة، وأشكالها وطرق علاجها.

حضر الورشة عدد من مديرات المراكز والفروع بالدائرة ذوي الاختصاص في مجال علم النفس.