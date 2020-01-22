تنظيم دورة «إعداد مدرب المستقبل»

المصدر: (دبي - وام)

تنظم جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، دورة تأهيلية بعنوان «إعداد وتأهيل مدرب المستقبل المعتمد»، ويقدمها مدرب المدربين وخبير التنمية البشرية الدكتور أنور حاميم بن سليم. وتستمر الدورة، التي انطلقت 18 يناير الجاري، لأربعة أسابيع - كل يوم سبت بمقر الجمعية- وتقام تحت شعار «كلكم قائد».

وأكدت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة، أنه تم تنظيم هذه الدورة لتحقيق أهداف سامية أبرزها الاحترافية في عالم التدريب والتحفيز واكتساب مهارات التعامل مع الآخرين وفنونها وقوة الوقوف أمام الجمهور والتحدث ببراعة، إضافة إلى عمل حقائب تدريبية فعالة، وإلى تحديد الاحتياجات الشخصية للجمهور وتحليلها وتقوية مهارات الاتصال والتواصل وعمل العروض التقديمية ومهارات التفكير وأساليبه الإبداعية الابتكارية وغيرها الكثير من الفوائد سواء الفردية أم المجتمعية.

من جهته، تحدث الدكتور أنور حاميم بن سليم عن المعايير المنهجية لمثل هذه الدورات، ومنها قوة التغيير وأثرها على التطوير الشخصي والمجتمعي، وإدارة الذات والسلوك الإنساني، ومراحل القوى الخمس للمدربين وعالم التدريب، والنقطة الساخنة وأقسام العقل والدماغ ومهارات البرمجة الذاتية وورش عمل الإبداع ومفهومه الحقيقي وغيرها الكثير من المحاور الهادفة والمهمة، والبرنامج غني بالمعلومات والمعارف والمهارات والتطبيقات والتحديات العقلية والذهنية.