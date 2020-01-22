مسجد في الشارقة يحصل على شهادة «الاتحاد العالمي للمعاقين»

المصدر: الشارقة - وام

اعتمد الاتحاد العالمي للمعاقين، بمقره في الشارقة، «مسجد أم أيمن بركة بنت ثعلبة» في منطقة مويلح مسجداً مطبقاً لمعايير ذوي الإعاقة من الفئة /‏ A /‏ كأول مسجد يحصل على هذه الشهادة في منطقة الشرق الأوسط.

وسلّم الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، شهادة المعايير المعتمدة من الاتحاد العالمي للمعاقين إلى تريم مطر تريم المتبرع ببناء المسجد، بحضور عبد الله خليفة يعروف السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية، والمستشار حميد علي العبار، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة رئيس لجنة التقييم، وحيدر طالب أربيع، الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين رئيس اللجنة الدائمة لتقييم معايير الاتحاد العالمي للمعاقين، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم إن ما تحققه الشارقة من إنجازات متتالية في مجال نصرة أصحاب الهمم هو ثمرة الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.