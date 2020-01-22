إقبال على مسابقة «تحدّي الأمنيات»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشهد فعاليات النسخة الثانية من مسابقة «تحدي الأمنيات»، التي أطلقتها مؤسسة «تحقيق أمنية» في الأول من أكتوبر الماضي وتمتدّ حتى نهاية أبريل المقبل إقبالاً متزايداً من الجامعات والكليات للمُشاركة فيها.

وتقام النسخة الثانية من المسابقة برعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.. الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حقّقته النسخة الأولى ضمن مبادرات المؤسسة في عام التسامح لما تحمله هذه المبادرة من معانٍ إنسانية سامية في رسم الابتسامة على شفاه الأطفال المرضى ومنحهم الأمل والقوة والسعادة لتحدي المرض.

وأوضح هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أن النسخة الثانية من المسابقة تشهد زيادة كبيرة في عدد المُشاركين، واحتدام المنافسة فيما بينهم لابتكار أفكار جديدة مُتميّزة تُسهم في التعريف بمؤسسة «تحقيق أمنية» وجهودها جنباً إلى جنب مع تحقيق عائد مالي يُساعد في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يُعانون من حالات صحية حرجة.