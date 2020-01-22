راشد بن حميد يطلع على سير تطور مراكز الشباب بالدولة

المصدر: عجمان - البيان

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عضو مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أمس، في مقر بلدية عجمان، معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي.

واطلع على خطتي عمل المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي للعام 2020، والقائمة بشكل رئيسي على مأسسة العمل الشبابي على المستوى الاتحادي في الدولة، والاستثمار في طاقات الشباب، وبناء الشخصية وتنمية القدرات، وتوفير البيئة المواتية والإشراك والتمكين في كل القطاعات، بما يؤسس لأن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مرجعاً عالمياً في رفع الكفاءة في مختلف قطاعات العمل الشبابي، من خلال مبادرات المؤسستين، كما تستعين خطة العمل بدراسات وعلوم وفنون إدارة الموارد؛ وتستلهم إرث وتجربة الدولة في بناء الإنسان والاستثمار في طاقته.

وناقش الشيخ راشد بن حميد النعيمي ركائز الخطتين، وتعرف على أبرز النقاط المتعلقة بتطوير العمل الشبابي خلال المرحلة المقبلة.

الإبداع الشبابي

واطلع على سير تطور مراكز الشباب في الدولة، والتي باتت تعمل حاضنات للإبداع الشبابي، وتعرف على البرامج الشبابية المختلفة، بما فيها مشاريع المؤسسة الاتحادية للشباب على المستوى الوطني لدعم مشاريع مركز الشباب العربي لدعم الرواد الشباب العرب، وعلى الاستعدادات الخاصة بفعاليات الدورة الأولى للاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي في الربع الأول من العام الجاري.