سلطان القاسمي يدشّن طابع بريد تذكارياً لمسجد الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي طابع البريد التذكاري لمسجد الشارقة، والذي نفذ من قبل بريد الإمارات احتفاءً وإحياءً لذكرى هذا الصرح المعماري الفريد من نوعه وتصميمه في المنطقة، والذي يجسد رسالة الإسلام السامية، ويعكس روعة العمارة الإسلامية الحديثة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال التدشين بالتوقيع على مجموعة من اللوحات التي تحوي طوابع تذكارية تحمل صور مسجد الشارقة.

الجدير بالذكر، أن مسجد الشارقة يتميز بتصميم معماري إسلامي يتوافق مع نمط عمارة مباني إمارة الشارقة، حيث روعي فيه الإبداع والجماليات في أدق تفاصيله، مما يعكس الاهتمام الكبير بالمعمار المتميز لمساجد الإمارة، ليشكل بذلك إضافة معرفية وفنية وجمالية وروحانية، إلى جانب الصروح المعرفية والعلمية والإسلامية والثقافية العديدة في الشارقة.

حضر تدشين الطابع التذكاري كل من المهندس صلاح بطي المهيري المستشار بدائرة التخطيط والمساحة، وعلي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وعدد من المسؤولين في بريد الإمارات.

سموه يتكفل بمصاريف علاج مسن

تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمصاريف علاج مسن (94) عاماً طريح الفراش في العناية المركزة في أحد مستشفيات الدولة، وذلك بعد أن تواصل ابن المسن، أمس، مع برنامج البث المباشر عبر إذاعة الشارقة عارضاً ظروف والده الصحية، حيث بين أن والده يتلقى العلاج في المستشفى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وأن تكاليف العلاج أصبحت باهظة ومكلفة، مناشداً من خلال البرنامج صاحب السمو حاكم الشارقة للمساهمة في دفع جزء من تكاليف العلاج.

ولم تمر دقائق حتى فاجأت إدارة البرنامج ابن المسن وزفت له بشرى تكفل صاحب السمو حاكم الشارقة بمصاريف علاج والده كاملة. (الشارقة - عصام الدين عوض)