شرطة دبي تعرض خدماتها الذكية في «إنترسك 2020»

المصدر: دبي - البيان

اختتم في دبي أمس معرض «إنترسك 2020»، المعرض التجاري السنوي الرائد عالمياً في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، حيث سلط الضوء على أحدث منتجات وخدمات قطاع السلامة والأمن.

وتفقد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في المعرض، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط من الإدارات العامة المختلفة. واطلع معالي اللواء المري على محتويات المنصة، حيث تم عرض أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات التي تقدمها في سبيل إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمن.

وعرضت شرطة دبي مجموعة من الخدمات الذكية التي تقدمها لأفراد الجمهور، ومنها خدمات منصة e-crime الإلكترونية، وخدمات تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومشروع «عيون»، إلى جانب عرض دورية «بنتلي بينتايجا».

وقدم الملازم أحمد كمال من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شرحاً إلى زوار منصة شرطة دبي في المعرض حول منصة ecrime على الشبكة العنكبوتية والخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

وأكد أن منصة «ecrime» عبارة عن خدمة معنية بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت، والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، والاختراق إلكتروني، والتحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية، مشيراً إلى أن خدمة المنصة تطرحها إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي على الشبكة العنكبوتية عبر تصميم سهل يخدم الجمهور ويسهل عملية استقبال الشكاوى ويسهم في سرعة الاستجابة لها من قبل الإدارات والمراكز الشرطية ذات الاختصاص.

مزايا

ومن جانبه، قدم الملازم أول عدنان صالح راعي البوم شرحاً حول سيارة «بنتلي بينتايجا» التي تمت إضافتها إلى أسطول دوريات سياراتها الفارهة، مبيناً أن السيارة تتمتع بقوة 600 حصان، وتمتلك محرك 12 أسطوانة على شكل حرف V مصنوع يدوياً بأيادي أعرق مهندسي السيارات في العالم بسعة 6 ليترات، ومزود بتيروبو مزدوج، ومزودة بما يقارب كمبيوتر لضبط العمليات، وبرادار خاص للمسافات القريبة وآخر للمسافات البعيدة.

وبدوره، قدم الوكيل أول ناصر صقر البلوشي من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، شرحاً حول الخدمات المتنوعة التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي عبر تطبيقها الذكي في الهواتف النقالة على منصتي «أبل ستور» و«أندرويد»، وبيّن أن التطبيق يوفر مجموعة من الخدمات الذكية كـ«الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة»، والتي تمكن السائقين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة، وخدمة الإبلاغ عن «الحوادث المرورية والحوادث المجهولة»، وخدمة «كلنا شرطة» للإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات المرورية التي يرتكبها بعض العابثين بقواعد السير والمرور.