أنظمة تقنية ذكية للرصد الأمني الشامل في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، على الأنظمة التقنية الذكية في الرصد الأمني الشامل والرقابة والضبط الأمني والمروري وأنظمة غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة عجمان وجاهزيتها وتلقي البلاغات وإسنادها لتحقيق أسرع زمن استجابة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه للقيادة العامة لشرطة عجمان، حيث كان في استقباله اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية ونائبه العميد خالد محمد النعيمي، والعميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من ضباط غرفة العمليات بشرطة عجمان.

نقاش

وتم عقد اجتماع في إدارة العمليات بشرطة عجمان بحضور العميد أحمد المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد وليد المناعي المدير العام لإدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، والعميد جمال ناصر العوبد مدير إدارة التفتيش بمكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، والعقيد محمد سالم مولى مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، والمهندس علي محسن العمري المدير التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة.

وناقش الاجتماع آلية التواصل مع الدوريات المرورية من خلال غرفة العمليات والتحديثات التقنية بمنظومة إدارة البلاغات وربط الأنظمة الأمنية وتوحيد آلية استقبال البلاغات واحتساب زمن الاستجابة في شرطة عجمان.

أنظمة

واطلع معاليه خلال الزيارة على أنظمة نداء الاستغاثة «SOS»، وإدارة البلاغات ونظام معالجة وتطوير الأعطال بغرفة العمليات، وأحدث أنظمة المراقبة والتحكم المتصلة بشكل مباشر بمشروع «عجمان دار الأمان».

لقاء

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بمكتبه، إلهام عبدالرحمن القنصل العام لجمهورية طاجيكستان في دبي والمناطق الشمالية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمواضيع المتعلقة بالجالية الطاجيكية في دبي.

وفي ختام اللقاء، أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القنصل الطاجيكي، درعاً تذكارية من شرطة دبي بمناسبة هذه الزيارة. (دبي - البيان)