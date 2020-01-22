50 خبيراً يناقشون التحديات البيئية في الخليج

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر «البيئة في دول الخليج» تحت شعار «إدراك التحديات ومواجهتها»، الذي تستضيفه جامعة نيويورك أبوظبي على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 50 خبيراً وعشرات المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة منها قضية تلوث الهواء والأمن المائي، ومصايد الأسماك والنظم الإيكولوجية البحرية، بالإضافة إلى تغير المناخ وآثاره الإقليمية.

وأكد شادي أمين، أستاذ مساعد في قسم علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي لـ «البيان»، أن المؤتمر يستعرض البحوث في العلوم البيئية التي أجريت في جامعة نيويورك والعديد من الجامعات للتعريف التحديات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة ودول ساحل الخليج بصفة عامة. وأوضح أن المناقشات تناولت احتياجات الإمارات لمضاعفة الثروة السمكية، في ظل مشاكل الاحتباس الحراري للمنطقة.