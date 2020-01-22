79.5 % من العمالة في دبي تدرك القوانين والواجبات

المصدر: (دبي - البيان )

كشف اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أنه وضمن المبادرة التوعوية الموجهة للعمالة الوافدة في دبي، وبحسب إحصاءات أجريت في الفترة ما بين مارس وحتى ديسمبر من العام الفائت، تم إجراء حوالي 3525 استبياناً عمالياً قبل وبعد الخضوع لمحاضرات توعوية.

وأظهرت نتائج الاستبيان بشأن تقييم المعرفة بالجوانب الثقافية والسلوكيات الاجتماعية والظروف المعيشية في الدولة أن 68.99 % من العمالة كانت لديهم معرفة مسبقة بتلك الجوانب، بينما زادت تلك النسبة بعد التوعية إلى ما يقارب 79.54%.

وبين اللواء بن سرور أنه وخلال العام 2019، تمت توعية ما يقارب من 11915 عاملاً يعملون في الإمارة عبر تنظيم 249 محاضرة توعوية في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، بغرض تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بالنظم والقوانين المعمول بها، وثقافة المجتمع الإماراتي الأصيل، والصحة والسلامة في مكان العمل، بما يتناسب مع قوانين ونظم الدولة.