الاطلاع على تجربة «نيابة دبي» في دعم أصحاب الهمم

المصدر: (دبي - البيان)

استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بهدف الاطلاع على تجربة النيابة في تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بأصحاب الهمم، وخاصة بعد فوز النيابة العامة بالمركز الأول في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الـ 21 عن فئة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، حيث تم الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال خدمة أصحاب الهمم وفقاً للمعايير العالمية. وكان في استقبال الوفد المستشار الدكتور محمد حسين الحمادي، المحامي العام بنيابة ديرة رئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، وبقية أعضاء الفريق.