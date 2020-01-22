شرطة دبي تعقد لقاء مفتوحاً في الراشدية غداً

المصدر: (دبي - البيان)

تعقد القيادة العامة لشرطة دبي، لقاء مفتوحاً برئاسة معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مع المواطنين والمقيمين في المناطق التابعة لمركز اختصاص شرطة الراشدية، وذلك يوم غد عند الساعة 11 صباحاً، وبحضور الشركاء الاستراتيجيين، للتعريف بجهود مراكز الشرطة والخدمات التي تقدمها ضمن نطاقها الجغرافي، وتلمس احتياجات وتوقعات المجتمع، والاستماع إلى ملاحظاتهم، واستفساراتهم وشكواهم، والبحث في سبل تفعيل دور المجتمع في التصدي للجريمة وحفظ الأمن، وتحقيق مفهوم جودة الحياة المتكاملة في دبي. وقال بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي: «نعمد كل عام إلى الالتقاء بجمهور المجتمع، وبناء جسور التواصل معهم بكل شفافية ومصداقية، والتواجد في الميدان وفقاً لمقتضيات العمل».

وبيّن الفلاسي أن اللقاء من شأنه تعزيز ثقة الناس بالشرطة، ورفع شعور الأفراد بالأمن والأمان، خاصة وأن الجلسة النقاشية تفتح باب الاستفسارات وإبداء الملاحظات وطرح الشكاوى والاستماع للمقترحات بين القائد العام لشرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين من جهة، وجمهور الأهالي من جهة أخرى».