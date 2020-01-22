أبوظبي الأكثر أماناً في العالم للعام الرابع

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

احتلت إمارة أبوظبي المركز الأول عالمياً كأكثر المدن أماناً للعام الحالي، وذلك بحسب تقرير حديث أصدره موقع «نومبيو» الأمريكي.

وتقدمت إمارة أبوظبي وفق الموقع المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة بأغلب بلدان العالم على 373 مدينة حول العالم للعام الرابع على التوالي.

وأكد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي «أن مواصلة تصدر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام الرابع على التوالي، تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص».

وتابع المزروعي: «تفوق أبوظبي على 373 مدينة حول العالم، يرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة».

دعم

وأضاف قائد عام شرطة أبوظبي: «إن ما تحظى به العاصمة أبوظبي بفضل الله عز وجل من الرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة ساهم في تعزيز الحفاظ على مكتسبات الأمن والأمان، إلى جانب الدور الكبير الذي لعبه تعاون أفراد المجتمع». وعد اللواء الركن الطيار فارس المزروعي الحصول على هذا التصنيف العالمي، إنما هو حصيلة للمنجزات والتطوير والتحسين المستمر.

وبين أن توجيهات القيادة الرشيدة أرست استراتيجية أمنية شاملة كان لها الدور الأساسي في الارتقاء بالأداء الأمني، وبسط الاستقرار، ليتناسب مع النهضة المتقدمة التي حققها الوطن ليغدو واحة أمن وأمان.

حرص

وأشار إلى حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على رفع نسبة شعور الجمهور بالأمان وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات طموحة، وتقديم خدمات متميزة، تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

الاستقرار الأمني

ومن جانبه قال اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي إن مواصلة تصدر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام الرابع على التوالي جاءت نتاج جهود القيادة الرشيدة التي جعلت الأمن والأمان أولى أولوياتها في سبيل راحة ورفاهية المواطن والمقيم.

وأضاف: «إن التصنيف يعكس الاستقرار الأمني الشامل والتلاحم المجتمعي وترجمة للقيم الحضارية التي تؤمن بها قيادتنا الحكيمة بهدف تعزيز أمن واستقرار المجتمع وتعاون الجمهور مع المؤسسة الشرطية في الحفاظ على مكتسبات الأمن والأمان».