تدشين مركز خدمة وإسعاد العاملين في شرطة أبوظبي

المصدر: ‏ (أبوظبي - البيان )

‏افتتح اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز خدمة وإسعاد العاملين في مبنى قطاع الموارد البشرية بحضور مديري القطاعات ومنتسبي القوة.

واطلع قائد عام شرطة أبوظبي على خدمات المركز، مؤكداً تعزيز الإيجابية والرضا الوظيفي وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل والارتقاء بالمؤسسة إلى أعلى المستويات في إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية.

‏وقال اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية: «إن استحداث مركز خدمة وإسعاد العاملين يعد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تحويل السعادة إلى نهج يحتذى في المؤسسات، مشيراً إلى جهود شرطة أبوظبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسهيل إنجاز خدمات أكثر تميزاً وتوافقاً مع أرقى الممارسات والمعايير لخلق بيئة عمل أكثر إيجابية».