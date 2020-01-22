جمعية أم المؤمنين تكرم فائزي مسابقتين

المصدر: (عجمان - وام )

نظمت جمعية أم المؤمنين حفلاً لتكريم الفائزين في مسابقتي «روائي المستقبل» للقصة القصيرة و«التسامح الأسري» للأفلام القصيرة برعايـــــة قرينة صاحب السمو حاكم عجمان الشيخــــة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين.

وكرمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وأسماء شهداد المدير التنفيذي لجمعية أم المؤمنين، الفائزين والمحكمين بالمسابقتين اللتين أقيمتا ضمن مبادرات «عام التسامح».

كان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني تلاه فيديو للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يتحدث فيه عن قيمة التسامح.