رحلة عمرة لـ92 عاملاً

المصدر: (عجمان - البيان)

تكفلت جمعية (دار البر) برحلة عمرة لـ92 عاملاً من ذوي الدخل المحدود، في مختلف إمارات الدولة، بينهم 13 من عمال المساجد في إمارة عجمان، في إطار حرصها على إدخال البهجة والسعادة في نفوس كافة فئات المجتمع.

وأكد فيصل صحراوي، مدير فرع جمعية «دار البر» في عجمان، أن الجمعية تطلق رحلات العمرة المجانية المتعاقبة بهدف إتاحة الفرصة للمسلمين، من مختلف الجنسيات والشرائح، ممن لا تمكنهم ظروفهم المادية من تحمل نفقات السفر وسواها، لأداء مناسك العمرة مجاناً.

وأوضح صحراوي أن رحلة العمرة الجديدة تستمر تسعة أيام، وستعقبها رحلات أخرى لصالح فئات مختلفة من المجتمع، الذي تحرص «دار البر» على التواصل الدائم معه، وتلبية احتياجات الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود فيه.