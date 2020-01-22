شما بنت محمد بن خالد تزور مؤسسات حكومية في أبراج الإمارات

المصدر: دبي - وام

زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، عدداً من المؤسسات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي، منها المسرعات الحكومية، حيث تعرفت على أساسيات المُسرعات الحكومية الهادفة إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية؛ وباعتبارها خلية عمل تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد، تتبادل الرؤى، وتتخذ قرارات مباشرة لمواجهة التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة.

كما زارت مركز «خدمات»- وهو أول مركز على مستوى العالم يوفر منصة لتصميم وتقديم الخدمات الحكومية، باستخدام أحدث العلوم والتكنولوجيا- واستمعت إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز من القائمين عليه.

والتقت الشيخة شما بنت محمد المسؤولين عن مركز الشباب بأبراج الإمارات التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب حرصاً منها على التواصل مع الشباب، والتعرف على بنائهم الفكري والمعرفي وتطلعاتهم نحو مستقبل الإمارات.

وزارت أيضاً وزارة اللامستحيل، حيث قامت بصحبة المسؤولين بمقر الوزارة بجولة داخل الأقسام المختلفة.