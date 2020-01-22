بحث التعاون مع بلغاريا

المصدر: (أبوظبي - وام )

انطلقت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي أمس أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا.

ترأس جانب دولة الإمارات خلال المشاورات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس الجانب البلغاري بيتكو دويكوف نائب وزير الخارجية، بحضور بوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة. جرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.