نورة السويدي: المرأة الإماراتية تتمتع بحقوقها الوظيفية والمجتمعية كافة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن المرأة في دولة الإمارات تتمتع بحقوقها الوظيفية والمجتمعية كافة.

وقالت السويدي خلال استقبالها أمس مفيرحات كامل وزيرة السلام الإثيوبية في مقر الاتحاد النسائي العام، إن تمتع المرأة الإماراتية بهذه الحقوق يرجع الفضل فيه إلى توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تدعم المرأة في كل ما يفيدها في حاضرها ومستقبلها.

واستعرضت مديرة الاتحاد النسائي العام ملامح الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي يعمل الاتحاد على تنفيذها، وأهم الإنجازات التي حققها في مجال تمكين المرأة عن طريق المساهمة بشكل دوري وفاعل بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وتنمية وتطوير قدراتها وفي مجال خدمة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

وتطرقت إلى جهود الاتحاد النسائي العام في مجال تمكين المرأة وتأهيلها للمشاركة السياسية عبر تبني عدة مبادرات بتوجيهات ودعم من سمو أم الإمارات.

وتفقدت وزيرة السلام الإثيوبية والوفد المرافق لها بعد ذلك عدداً من أقسام الاتحاد، أبرزها قاعة الجوهرة والتي اطلعت فيها على مجموعة من الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من قادة الدول والمؤسسات والجهات المحلية والدولية.