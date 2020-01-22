الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي تحتفل بـ45 عاماً على تأسيسها

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة أمس الحفل الذي أقيم في قاعة الشهداء بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي.

حضر الحفل لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وعدد من سفراء الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية المعتمدين لدى الدولة وسلطان الحاجي رئيس مجلس إدارة مركز الرابطة الفرنسية بأبوظبي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشاد معالي زكي أنور نسيبة بدور الرابطة الثقافية الفرنسية في نشر الثقافة وتعليم اللغة الفرنسية وتوفير العديد من البرامج الهادفة لتعزيز الفرنكوفونية وتطوير العلاقات الثقافية بين الإمارات وفرنسا على امتداد العقود الأربعة الماضية.

وأكد سالم سهيل النيادي رئيس قسم الشؤون الفرنكوفونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال تقديمه الحفل أهمية انضمام الإمارات بعضوية كاملة إلى منظمة الفرنكوفونية.