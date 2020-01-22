مهام وصلاحيات لجنة تسكين الموظفين

المصدر: دبي - رامي عايش

عَهِد القرار الثامن للمجلس التنفيذي الخاص بتشكيل لجنة تسكين المُوظّفين على قانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، إلى اللجنة مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها اعتماد العلاوات والبدلات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تسكين المُوظّفين على جدول الدرجات والرواتب المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي، وإقرار القوائم الخاصّة المرفوعة إليها من الفريق الفنّي للتسكين، وكذا اعتماد التوصيات المرفوعة إليها من الفريق الفنّي بشأن إخضاع المُوظّفين المُعيّنين بمُوجب عُقود خاصّة لدى الدائرة لقرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020 المُشار إليه من عدمه.

كما تتولى اللجنة التي يرأسها مُدير عام دائرة الموارد البشريّة وعضوية كل من مدير عام دائرة المالية، وأمين عام اللجنة العليا للتشريعات، اعتماد القواعد والضّوابط اللازمة للتسكين، وعلى وجه الخُصوص المُوظّفون الذين كانوا يخضعون لأنظمة موارد بشريّة خاصّة بهم.

ومن المقرر أن يتولى فريق فني من المُوظّفين المُختصّين لدى الجهات الحُكوميّة المعنيّة لمُعاونتها في القيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القرار، تدقيق بيانات المُوظّفين، بالتنسيق مع الدوائر التابعين لها، وإعداد القوائم الخاصّة بالتسكين ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وكذا التوصية بالقواعد والضّوابط اللازمة لمُعالجة المُلاحظات الفنّية والقانونيّة التي يُواجِهُها الفريق أثناء تأدية مهامِّه.

كما سيتولى الفريق دراسة أوضاع المُوظّفين المُعيّنين بمُوجب عُقود خاصّة لدى الدائرة، والتوصية للجنة بشأن إخضاعهم لقرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020 المُشار إليه من عدمه.