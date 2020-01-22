14 منصة رقمية لتحديد مواقع شحن السيارات الكهربائية بدبي

المصدر: دبي - البيان

أدرجت هيئة كهرباء ومياه دبي مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية التابعة لها على 14 منصة رقمية، مما يتيح للمتعاملين المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» تحديد أماكن المحطات بدقة وسهولة ويسمح للهيئة إدارتها وتحديثها بشكل متزامن عبر مختلف المنصات الرقمية في المنطقة.

وبات من الممكن لمتعاملي الهيئة تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي باستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، علاوة على مجموعة متنوعة من منصات الخرائط الرقمية مثل خرائط غوغل «Google Maps»، وخرائط آبل «Apple Maps»، وفورسكوير «Four Square»، وفاكتشوال «Factual»، وتقنية و«What3Words»، ومنصة «كريم»، ومنصتي الخرائط والملاحة الرقمية، بالإضافة إلى منصات محطات الشحن المخصصة. وقامت الهيئة بتركيب أكثر من 240 محطة شحن في أرجاء الإمارة، وتعتزم الهيئة رفع إجمالي عدد محطات شحن السيارات الكهربائية إلى 300 محطة مع نهاية 2020.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى دائماً إلى توفير خدمات رقمية تعتمد على أنظمة متطورة لدعم مبادرة «دبي الذكية».

وأضاف معاليه: «في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نوفر خدمات ذكية ومبتكرة توفر وقت وجهد المتعاملين، إيماناً منا بأهمية التصميم والابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص وتطوير الخدمات التي تسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل».

وعلى ضوء الزيادة الملحوظة التي شهدها عدد السيارات الكهربائية والهجينة في دبي، مددت الهيئة فترة الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية المسجلين في خدمة «الشاحن الأخضر»، لتتيح لهم شحن سياراتهم الكهربائية من خلال محطات الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية التابعة للهيئة، مجاناً حتى 31 ديسمبر 2021..