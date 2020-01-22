الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي «ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي»

المصدر: دبي - وام

أعلن مجمع محمد بن راشد للعلماء القائمة النهائية للمرشحين لميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الثالثة، التي تضم خمس شخصيات من نخبة العلماء وأصحاب العقول والإنجازات الاستثنائية والإسهامات العلمية الفريدة.

وتهدف ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، التي تمثل أرفع تكريم علمي يمنح للعلماء والباحثين، إلى الاحتفاء بالكفاءات العلمية في الدولة وتشجيعها، وإتاحة المجال للعلماء لإظهار قدراتهم من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاعات الحيوية والارتقاء بالعلوم المتقدمة لإيجاد وتصميم حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية وتوظيفها لخدمة البشرية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى دعم أصحاب العقول والإنجازات العلمية والبحثية ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحفيز الكفاءات وتطوير العلوم والبحوث العلمية بما يحقق الأهداف الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وأجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وقالت إن ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز بيئة العلوم المتقدمة في الدولة والاستفادة من الأفكار والإمكانات في جهود صناعة المستقبل والانتقال بالاقتصاد المعرفي المستدام إلى مراحل متقدمة من خلال دعم الحراك العلمي والبحثي وبناء جيل من العلماء والباحثين القادرين على توظيف أحدث ما توصل إليه الإبداع الإنساني في مجالات العلوم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع، بما يعزز موقع دولة الإمارات كمختبر عالمي للتكنولوجيا المستقبلية. وأشارت معاليها إلى أن منح الإقامة الذهبية للفائزين بميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي يسهم في تهيئة بيئة محفزة على صناعة المعرفة والبحث العلمي، ويدعم جهود التطوير ويستقطب أفضل العقول والخبرات والباحثين ويشكل حافزاً لهم يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة ومكانتها وجهة للعلماء والمبدعين والباحثين.

إقامة ذهبية

وتم اختيار المرشحين الخمسة لميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي من بين عدد كبير من المرشحين من جامعات خليفة، والإمارات، ونيويورك أبوظبي، والشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الخليج الطبية في عجمان، وشرطة دبي، وتم تقييمهم من قبل لجنة مختصة ضمت نخبة من أبرز العلماء والخبراء في مختلف المجالات العلمية من الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أجرى فريق من مجلس علماء الإمارات مقابلات شخصية مع المرشحين، وضم الفريق كلاً من معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة رئيسة المجلس، والدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور غالب علي الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الثالثة خلال شهر فبراير 2020، حيث سيحصل الفائزون وعائلاتهم علـى الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم المجتمع

ويشترط للترشح للميدالية أن يكون للعالم بصمة في مجال تخصصه العلمي، وأن يكون لأبحاثه تأثير إيجابي على رؤية الإمارات وأولويات البحث العلمي، وأن يكون للعالم دور فعّال في دعم المجتمع العلمي في دولة الإمارات، ولديه إسهامات مباشرة في دعم العلماء الشباب ونقل المعرفة، وأن يكون خبيراً ومرجعاً في مجال تخصصه على المستويين المحلي والعالمي.

وتشمل مجالات الأبحاث المتقدمة للجائزة، هندسة الطيران، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، والعلوم البيولوجية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المدنية، والطب السريري، وعلوم الحاسب والمعلومات، والأرض والعلوم البيئية، والهندسة الكهربائية، وعلم الغذاء، والعلوم الصحية، وهندسة المواد، والهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا النانو، وهندسة البترول، والعلوم الفيزيائية، وكان 35% من المتأهلين في المرحلة الأخيرة من جامعة خليفة، و26% من جامعة الإمارات، و22% من جامعة نيويورك.

مراحل التقييم

وانقسمت مراحل التقييم لميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي لثلاث مراحل، تمثلت المرحلة الأولى بفتح باب الترشح وإتاحة الفرصة أمام العلماء في دولة الإمارات للمشاركة في الجائزة واستقبال طلبات الترشيح من الجامعات والمؤسسات البحثية، ومن ثم تقييم المرشحين حسب المعايير الأولوية للميدالية كالتخصص وسنوات الخبرة وتطبيق المخرجات العلمية ومستوى تأثير الأبحاث عالمياً.

وتم في المرحلة الثانية تقييم المرشحين من قبل اختصاصيين دوليين لقياس مستوى تأثير الباحث والعالم دولياً، فيما تضمنت المرحلة الثالثة المقابلات النهائية مع مجلس علماء الإمارات، وتناولت دور العالم في المجتمع العلمي الإماراتي وقياس مدى إسهامه في الأبحاث العلمية وانسجامها مع الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة، إضافة إلى مدى تأثير أبحاثه في المجتمع العلمي، ودوره في بناء القدرات العلمية الشابة وترجمة مخرجات الأبحاث في حل التحديات العلمية في الإمارات.

وتمثل ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أطلقها عام 2017، تكريماً رفيع المستوى للعلماء والباحثين والمتخصصين أصحاب الإنجازات الاستثنائية والإسهامات العلمية الفريدة، وتعزيزاً لمكانتهم في المجتمع، إضافة إلى تهيئة بيئة تحفز على الابتكار والبحث العلمي وتأهيل جيل جديد من العلماء والباحثين الإماراتيين.

وكانت ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي سجلت في دورتيها الأولى والثانية الكثير من الترشيحات من المجتمع العلمي، وتنوعت مجالات الأبحاث العلمية المقدمة لتشمل الطب والهندسة، وعلم الأحياء والجينات وعلوم الأرض والطب النفسي وعلم المواد والفيزياء وعلوم الروبوت وعلم الأعصاب وتقنيات المياه والمواد النانوية وغيرها.

المرشحون للفوز

وتضم قائمة المرشحين للمرحلة النهائية لميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، 5 من كبار العلماء الذين أثروا المجتمع العلمي خلال مسيرتهم بالأبحاث والاكتشافات العلمية، وأسهموا في تعزيز بيئة العلوم المتقدمة.

إيهاب السعدني.. براءات اختراعات

وضمت القائمة القصيرة للمرشحين الدكتور إيهاب السعدني، مدير مركز أبحاث الطاقة المتقدمة وأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وأستاذ مساعد في قسم هندسة الكهرباء والحاسوب في جامعة واترلو في كندا، ولديه أكثر من 420 مقالة في مجلات ومؤتمرات عالمية مرموقة، وله ثلاث براءات اختراع في الولايات المتحدة.

وأسهم السعدني في تخريج 26 طالب دكتوراه، و20 طالب ماجستير، إلى جانب إشرافه على أكثر من 20 زميلاً لأبحاث ما بعد الدكتوراه وأساتذة زائرين، واستطاع أن يجمع أكثر من 13 مليون دولار أمريكي لتمويل الأبحاث من جهات مختلفة اتحادية وإقليمية وصناعية دولياً ومحلياً.

راشد أبو الرب.. نماذج مستقبلية

كما تضم القائمة البروفيسور راشد أبو الرب، رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء ومدير مركز التصنيع الرقمي والثلاثي الأبعاد المتقدم في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ويتركز مجال اهتمام أبحاثه الرئيسية على تطوير النماذج الأولية القائمة على الميكانيك الكلي والأدوات الحاسوبية والتصميم الرقمي والتصنيع ثلاثي الأبعاد، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

ونشر كتاباً وأكثر من 300 منشور علمي في مجلات وكتب ومؤتمرات، وهو مسؤول عن ميزانية تزيد على 30 مليون دولار، وتم اختياره عام 2007 من بين تسعة علماء رئيسيين في الولايات المتحدة من قبل مؤسسة العلوم الوطنية ووزارة الطاقة الأمريكية، وهو أحد أعضاء مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية - المعهد الوطني للمواد متعددة الوظائف لتحويل الطاقة.

لورديس فيغا..منتجات مستدامة

تشغل البروفيسور لورديس فيغا، مدير إدارة مركز البحوث والتطوير لثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وأستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، مناصب أكاديمية في الولايات المتحدة «جامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة كورنيل»، وإسبانيا «جامعة إشبيلية»، وجامعة روفيرا آي فيرجيلي، والمجلس القومي للبحوث في إسبانيا، وفي الإمارات.

وتركز فيغا على البحوث الأساسية والتطبيقية التي تهتم في العمليات والمنتجات المستدامة، التي تشمل الأعمال الحديثة مثل مواد التبريد الجديدة ومعالجة المياه وإزالة الملوثات واحتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه ولديها أكثر من 200 ورقة علمية و5 براءات اختراع، وقد جمعت أكثر من 50 مليون دولار منح باحث رئيسي، وتعمل في هيئة تحرير 5 دوريات علمية و5 لجان مؤتمرات دولية.

محمد المرسي.. طاقة متجددة

كما تشمل القائمة الدكتور محمد المرسي، أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في جامعة خليفة، الذي يركز في أعماله البحثية على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل والتحديات الناجمة عن دمج نظم الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة الكهربائية، والتي من شأنها الحفاظ على مستوى مرتفع من الاتزان والمرونة التشغيلية لشبكات الكهرباء الذكية. لدى الدكتور محمد أكثر من 140 بحثاً علمياً صدر في مجلات ومؤتمرات عالمية مرموقة ولديه براءتا اختراع أمريكية.



بسام علي.. طب جزيئي

وتضم القائمة البروفيسور بسام علي، رئيس مختبر الوراثة الجزيئية والطب الجيني أستاذ الوراثة والطب الجيني في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، الذي يركز في أبحاثه على توضيح الأساس الجزيئي والخلوي للحالات الوراثية البشرية المتعلقة بالسكان العرب، ووضع استراتيجيات وأدوات للتشخيص والعلاج، ولديه أكثر من 80 مقالة صدرت في مجلات ومؤتمرات عالمية مرموقة. ويعمل البروفيسور بسام علي ضمن هيئة تحرير العديد من المجلات العلمية الدولية، وهو مراجع وخبير في العديد من المجلات الطبية الحيوية، ويشرف على 11 طالب دكتوراه، و7 طلاب ماجستير.