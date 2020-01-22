حميد النعيمي يطلع على مشروع «المختصر في تفسير القرآن»

المصدر: (عجمان - وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه أمس الشيخ نايف بن سعيد الزهراني المدير العام والمشرف على مشروع «المختصر في تفسير القرآن الكريم».

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالشيخ الزهراني.. متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة كتاب الله.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول المشروع الذي تتم طباعته في «مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف» في دبي والذي يعتمد أعلى معايير الجودة العالمية في الطباعة والمراجعة والتدقيق والمتابعة والمراقبة في جميع مراحله.

كما استمع صاحب السمو حاكم عجمان والحضور من الشيخ الزهراني إلى شرح وافٍ حول أهداف مشروع «المختصر في تفسير القرآن الكريم» والذي يسعى إلى تيسير فهم القرآن الكريم عن طريق تفسير مختصر بمحتوى علمي موثوق به وبمنهجية متميزة من خلال بيئة مؤسسية تعتمد التطوير المستمر والشراكات المتنوعة والعمل على نشره عالمياً لجميع المستفيدين بمخرجات متنوعة مطبوعة ومرئية ومسموعة وتقنية وتعليمية ولأصحاب الهمم وبلغات كثيرة حيث جرى اعتماد تدريس المختصر في عدد من الهيئات العالمية والمراكز الخيرية لتعليم القرآن الكريم والمنصات التعليمية في عدة دول وسجل في خمسمئة حلقة إذاعية مسموعة وبث في عدة إذاعات.

وقال الشيخ الزهراني إن المختصر يضم شرح الكلمات الصعبة وإبرازها بلون مغاير مع تحري المعنى الصحيح والمنهج القويم في العقيدة والفهم وذكر جملة من فوائد الآيات في نهاية كل صفحة بما يعين على تدبرها وتمام الانتفاع بها والتقديم في بداية كل سورة ببيان مقصدها العام وكتابة كل ذلك على حاشية المصحف حتى يكون عوناً لقارئ القرآن على فهمه بأيسر طريق.