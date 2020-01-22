حاكم عجمان وولي عهده يحضران العرس الجماعي لـ30 شاباً

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أمس حفل الزفاف الجماعي الثالث الذي نظمته المؤسسة لـ30 شاباً من المواطنين بإمارة عجمان.

وأكد سموهما خلال حضورهما الحفل في قاعة «البيت متوحد» بمنطقة الجرف في عجمان بهذه المناسبة حرص القيادة الرشيدة على دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.

رعاية

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده بالمواقف الإنسانية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات للتخفيف عن الشباب من أجل بناء أسرة ورعايتهم الكريمة لأبنائهم المواطنين من خلال ما يقدمونه من دعم سخي للشباب المقبلين على الزواج وإقامة الأعراس الجماعية.

وهنأ سموهما العرسان وباركا لهم ولذويهم متمنين لهم حياة أسرية هانئة تحفها السعادة والسكينة والبركة والنجاح.. وقدما الشكر والتقدير لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على مبادرتها للتخفيف عن الشباب وللقائمين على العرس الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد ساهم في نجاح الحفل ورسم الفرح وبث البهجة في نفوس الحاضرين.

وبدأت مراسم الاحتفال بمصافحة صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده العرسان وذويهم وتهنئتهم بالزواج الميمون والتقاط الصور التذكارية معهم.

وثمنت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية التوجيهات والمقترحات البناءة لصاحب السمو حاكم عجمان والمبادرات الهادفة لترسيخ مكانة الأسرة ودعمها وتذليل كل المعوقات أمامها ودعمه وتشجيعه للأعراس الجماعية لما فيه مصلحة وخير المواطن والشباب المواطنين المقبلين على الزواج مشددة أن سموه يحرص دائماً على بناء أسر إماراتية متماسكة سعيدة تعيش على أرض وطن الخير والتسامح والكرم.

دعم

من جانبهم أعرب العرسان وذووهم عن سعادتهم بتشريف وحضور صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده العرس الجماعي الذي يأتي تعبيراً عن حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم جميع أشكال الدعم لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتها بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين في الزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية بعيداً عن أعباء وتكاليف حفلات الزفاف وبما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم المعطاء.

حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعدد من الشيوخ وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم ومحمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وطارق بن غليطة مدير مكتب حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة ورؤساء ومديرو الدوائر الاتحادية والمحلية وأهالي العرسان والمدعوون وكبار الشخصيات والمسؤولين.