الإمارات الأولى عالمياً في ثقة الشعب بالحكومات وانتشار الانترنت

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت الإمارات دول العالم في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها، وفقاً لنتائج «مؤشر ايدلمان للثقة 2020»، الصادر أخيراً عن مؤسسة «ايدلمان» الأمريكية للدرسات والاستشارات.

ويرصد «مؤشر ايدلمان للثقة» بصفة سنوية مستويات ثقة الشعوب في الحكومات المركزية والمحلية، الإعلام، الشركات التجارية، المنظمات غير الحكومية، وغيرها من العوامل المؤثرة في سير الحياة اليومية للشعوب.

فعلى صعيد الثقة في الحكومات المحلية، بلغت نسبة ثقة الشعب الإماراتي في حكوماته المحلية 83%، وفقاً لنتائج مؤشر هذا العام، ليتفوق على كافة شعوب العالم.

وكان المركز الثاني عالمياً من نصيب الهند، حيث بلغت هذه النسبة فيها 79%؛ فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنسبة بلغت 77%.

وفيما يخص نسبة ثقة الشعوب في حكوماتها المركزية، بلغت نسبة ثقة الشعب الإماراتي في حكومته الاتحادية هذا العام 81%.

واحتفظت الإمارات للعام الثاني على التوالي بصدارتها لدول العالم في نسبة انتشار شبكة الانترنت بين السكان، وفقاً للنتائج الواردة في نفس المؤشر، وبلغت نسبة انتشار الانترنت «بكلٍ من اللغتين العربية والانجليزية» بين سكان الإمارات هذا العام 98%، وهي نفس النسبة التي حققتها الإمارات في مؤشر العام الماضي.

كما حافظت الإمارات للعام الثاني على التوالي على المركز الرابع عالمياً في مستويات الثقة العامة، والتي ترصد نسبة ثقة الشعوب في مختلف جوانب الحياة في الدولة بصفة إجمالية، وبلغت هذه النسبة في الإمارات هذا العام 65%.

وكانت الصين؛ الهند؛ وإندونيسيا، هي الدول الثلاث الأعلى عالمياً في نسبة الثقة العامة لدى شعوبها، حيث بلغت هذه النسب 82%؛ 79%؛ و73%، على التوالي.

وجاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً أيضاً في نسبة ثقة القاعدة العريضة من الشعوب بحكوماتها، حيث بلغت النسبة في الإمارات 64%، علماً بأن متوسط النسبة على مستوى العالم بلغ 51%. وكانت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب الصين «77%»؛ الهند «74%»؛ واندونيسيا «70%»، على التوالي.

وفيما يخص نسبة ثقة السكان المثقفين والمطلعين في الحكومات، حلت الإمارات سادسة هذا العام بنسبة ثقة بلغت 75%، وجاءت الصين في المركز الأول بنسبة بلغت 90%، فيما احتلت الهند «87%»؛ اندونيسيا «82%»؛ المملكة العربية السعودية «80%»؛ تايلاند «78%» المراكز من الثاني وحتى الخامس، على التوالي، علماً بأن المتوسط العالمي بلغ 65%.

وحلت الإمارات سادسة عالمياً أيضاً في نسبة ثقة الشعوب بالشركات التجارية، حيث بلغت هذه النسبة في الإمارات 68%؛ بعد الهند والصين اللتين اقتسمتا المركز الأول بنفس النسبة، وهي «82%»؛ اندونيسيا «الثالثة بنسبة 79%»؛ تايلاند «الرابعة بنسبة 73%»؛ والمكسيك «الخامسة بنسبة 72%».

وعلى صعيد الثقة في المستقبل، حلت الإمارات في المركز الخامس في مستويات تفاؤل الشعوب حيال أوضاعهم الاقتصادية المستقبلية، حيث أبدى 75% من السكان تفاؤلهم بشأن أوضاعهم الاقتصادية وكذلك مستوى معيشة أسرهم في غضون 5 سنوات من الآن.

ومن الجدير بالذكر أن مشاعر التفاؤل بشأن المستقبل في الإمارات سجلت هذا العام ارتفاعاً بنسبة 3%، بالمقارنة مع مؤشر العام الماضي، عندما أبدى 72% من سكان الإمارات تفاؤلهم حيال المستقبل.

وكان المركز الأول على مؤشر هذا العام من نصيب كينيا، حيث بلغت هذه النسبة فيها 90%؛ وحلت اندونيسيا ثانية بنسبة 80%؛ فيما اقتسمت الهند وكولومبيا المركز الثالث بنفس النسبة، وهي 77%.

وأخيراً، جاءت الإمارات عاشرة عالمياً في نسبة ثقة الشعوب بالمنظمات غير الحكومية، حيث بلغت النسبة في الإمارات 64%. واحتلت الهند؛ الصين؛ المكسيك؛ كينيا؛ الأرجنتين؛ إندونيسيا؛ تايلاند؛ ماليزيا؛ وكولومبيا، المراكز من الأول وحتى التاسع، على التوالي.