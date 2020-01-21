"مرور دبي" تطلق حملة السلامة على الطريق لسائقي الشاحنات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وعدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، حملة السلامة على الطريق لسائقي الشاحنات في منطقة العوير بدبي، والتي تستمر على مدار أسبوع، وذلك في إطار حملاتها التوعوية المرورية لضبط أمن الطريق والحد من المخاطر المترتبة من عدم تقيد بعض السائقين باشتراطات السلامة.

وافتتح العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بحضور العقيد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، وعدد من ضباط المرور، والسيد كريستوف ساسولاس، رئيس توتال للاستكشاف والإنتاج (أ.ع.م)، افتتح الفعاليات المصاحبة للحملة، والتي تنطلق بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة التأمين، وشركة توتال، ومستشفى أستر، وشركة إيسيلور.

وأوضح العقيد جمعة بن سويدان، أن الحملة التي انطلقت في استراحة الشاحنات بسوق الخضار والفواكه بمنطقة العوير في دبي، تأتي في إطار خطط السلامة المرورية لضبط أمن الطريق والتقليل من المخاطر المترتبة على عدم تقيد بعض سائقي الشاحنات بإجراءات الأمن والسلامة، وتهدف إلى توعية سائقي الشاحنات بأفضل الممارسات العالمية المتبعة، لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، وخفض مؤشر الحوادث والوفيات على الطرقات.

ويضم برنامج الحملة تقديم ورش ومحاضرات توعوية، وتوزيع بروشورات تتعلق بإجراءات الأمن والسلامة في الشاحنات، وكذلك تقديم فحوصات طبية مجانية للسائقين، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على السائقين.

وكشف العقيد جمعة بن سويدان، أن من أبرز أسباب حوادث الشاحنات تتمثل في عدم الالتزام بخط السير، والوقوف على كتف الطريق، والانحراف المفاجئ الذي يتسبب في وقوع حوادث مميتة، مشيراً إلى أنها تسببت في وقوع (52) حادثاً مرورياً أدت إلى وفاة (11) شخصاً، وإصابة (57) آخرين في دبي خلال العام الماضي، منها (8) بليغة، و(33) متوسطة، و(16) بسيطة، فيما تسببت في عام 2018 في وقوع (57) حادثاً مرورياً أدت إلى وفاة (15) شخصاً، وإصابة (80) آخرين بإصابات متفاوتة، منها (15) بليغة، و(30) متوسطة، و(35) بسيطة. في حين تم تحرير (18) ألفا و(203) مخالفة متنوعة للشاحنات على طرقات الإمارة خلال العام الماضي.

ودعا العقيد جمعة بن سويدان، سائقي الشاحنات إلى الاستفادة من فعاليات الحملة التي تؤكد على أهمية الالتزام بشروط الأمن وإجراءات السلامة المرورية في الشاحنات، متمنياً السلامة للجميع.