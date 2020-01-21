سلطان القاسمي يتكفل بمليون درهم لعلاج والد متصل

المصدر: البيان الإلكتروني

تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمصاريف علاج والد متصل استغاث بسموه عبر برنامج الخط المباشر، إذ إن المريض الذي عمره 94 عاماً بالعناية المركزة منذ شهر ونصف الشهر وتراكمت عليه المصاريف ووصلت إلى نحو مليون درهم.

وتفصيلاً، تفاجأ أحد المتصلين عبر الخط المباشر بعد أن شرح حالة والده الصحية الذي يبلغ من العمر 94 عاماً بتكفل صاحب السمو حاكم الشارقة بمصاريف علاجه البالغة مليون درهم لأحد المستشفيات الخاصة بالإمارة.

وقال المتصل إن والده موجود بالعناية المركزة منذ شهر ونصف الشهر على جهاز التنفس الصناعي، وحالته حرجة مناشداً صاحب السمو حاكم الشارقة بمساعدته لسد جزء من مصاريف العلاج في المستشفى الخاص، لافتاً إلى أن تكاليف العلاج وصلت لنحو المليون درهم وخلال المكالمة وصله الرد بتكفل سموه بجميع المصاريف.