بلدية دبا الحصن تحصل على ثلاث شهادات أيزو في أنظمة الجودة والبيئة والصحة

المصدر: دبا الحصن -عائشة الكعبي

حصلت بلدية مدينة دبا الحصن على ثلاث شهادات أيزو في أنظمة الجودة والتي تتكون من شهادة نظام إدارة الجودة " 2015: 9001 ISO " وشهادة نظام إدارة البيئة "2015: 14001 ISO " وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية " 2007: 18001 OHSAS"، وذلك تتويجا لجهودها في تبني أفضل الممارسات العالمية والنظم الإدارية.

وأشار طالب عبد الله بن صفر، مدير بلدية مدينة دبا الحصن "أن حصول البلدية على هذه الشهادات المعتمدة، يؤكد نجاح سياسة وإدارة البلدية الرامية إلى تطوير وتحديث عملياتها الداخلية اعتماداً على أعلى معايير الجودة العالمية، وأن هذا الإنجاز تحقق بجهود مميزة لموظفي البلدية ومتابعتهم الحثيثة وسعيهم بشكل متواصل ومستمر إلى تطوير الخدمات وتحديث الأنظمة حتى تواكب البلدية التطور العالمي وفق أعلى المعايير المتبعة في هذا المجال وتبني مواصفات الآيزو ضمن خططها الاستراتيجية وكجزء من خطة التطوير وتحسين نظام إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، وأن البلدية حريصة دائماً على تسخير أحدث الأنظمة والتقنيات لخدمة المتعاملين وذلك في ضوء التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العصر الرقمي الذي نعيشه حالياً.