انطلاق الجلسة الثالثة للمجلس الوطني الإتحادي

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت صباح اليوم أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش.

حيث سيناقش المجلس خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، وبشأن تنظيم السكك الحديدية.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة حول " القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريق ( الحلاق)"، وإلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين حول " تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات"، وإلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع حول " الدعم المقدم للأسر التي لديها (3) من أصحاب الهمم ".

كما توجه سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري عضوة المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع حول " مرضى التوحد "، ويوجه سعادة سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية حول " تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية".

وفي بند الموضوعات العامة المتبناة للعرض على المجلس يطلع المجلس على خمسة موضوعات عامة محالة من اللجان للموافقة عليها وهي: موضوع "دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية" محال من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة" محال من لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وموضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة" محال من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية"، وموضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان" محال من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وموضوع "جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة" محال من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.

ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر