«الصحة» تحذّر من 4 أنواع من كريمات مبيضة للبشرة

المصدر: (أبوظبي-ـ البيان)

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام 4 أنواع من الكريمات التي يتم الترويج لها عبر مواقع الإنترنت وتستخدم لتبييض البشرة وإزالة النمش والبقع، وذلك لاحتوائها على مادة البروبيونات كلوبيتاسول «Clobetasol propionate» بنسبة 0.05% والتي قد تشكل مخاطر صحية خطيرة لمستخدميها مثل تدهور الجلد أو انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم أو ظهور بثور أو ندبات في البشرة.

وأصدرت الوزارة تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي بشأن التحذير من كريمات: (H20 Jours Naturel Papaya Cream) و (20 Jours Naturel Cream Aloe Vera) و (Visible Difference Cream Spots Remover) و (White Express Fast Action Cream Advanced Formula)، وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب هذه المنتجات من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، مشيرة إلى أنها غير مسجلة في وزارة الصحة.

ويؤكد الصيادلة أن مادة البروبيونات كلوبيتاسول من أنواع السيترويدات وهي مادة خطرة وتتطلب وصفة طبية معتمدة للحصول عليها، حيث تم تصنيفها في المرتبة الرابعة من حيت الخطورة من بين خمسة مراتب أخرى وتستخدم فقط للاستعمال الخارجي لأمراض الالكزيميا والصدفية.