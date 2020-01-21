55 ألف زائر متوقع و155 دولة في «إيدك دبي» 4 فبراير

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، تنطلق فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» بدورته الرابعة والعشرين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وذلك في الفترة ما بين 4 - 6 من شهر فبراير المقبل، وذلك تحت عنوان «التعليم ونقل الابتكار»، مستقطباً أكثر من 55.000 زائر ومشارك من 155 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة نحو 167 متحدثاً من المنطقة والعالم، ممن سيقدمون أفكارهم وآرائهم حول آخر التطورات التي يشهدها قطاع طب الأسنان.

في حين تضم أجندة المؤتمر 173 جلسة علمية و18 ورشة عمل تهدف إلى تطوير مهارات الأطباء المشاركين وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية حول أبرز المستجدات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى 210 عروض للملصقات العلمية على مدار ثلاثة أيام متتالية.

أجندة

وخلال هذا العام، تناقش أجندة المؤتمر مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد أطباء الأسنان والمختصين في التعرّف على أبرز البحوث العلمية المتعلقة بتجميل الأسنان، والتكنولوجيا الرقمية في طب الأسنان، والعناية بالفم، وجراحة الفم والوجه والفكين، وعلاج أسنان الأطفال، وتقويم الأسنان، وعلم الأشعة في طب الأسنان، والأساليب الحديثة المستخدمة في ترميم الأسنان واستخدام والروبوتات في طب الأسنان.

فعاليات

ويتضمن مؤتمر ومعرض إيدك دبي 2020 العديد من اللقاءات والأنشطة العلمية الهامة ومن ضمنها منتدى طب الأسنان الرقمي، ومنتدى معهد UCL Eastmanلإصابات الأسنان، ونجوم إيدك دبي، ومنتدى إيدك للب الأسنان، ومنتدى جامعات هونغ كونغ ولبنان لطب الأسنان، ومنتدى طب الأطفال، ومنتدى طب الأسنان التجميلي، ومنتدى صحة الفم، وإيدك للتعليم في طب الأسنان، وورشة عمل حول حشو الأسنان واجتماع الاتحاد العالمي لطب الأسنان والليزر بدبي.

ويستضيف المؤتمر كل من فعاليات المؤتمر الوقائي لطب الأسنان لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع السنوي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان وغيرها الكثير من الفعاليات.

كما سيكون هناك 3 أنشطة علمية متخصصة لممارسي مهنة طب الأسنان والتي ستقام قبل انعقاد مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي».

«إيدك دبي»

وعلى هامش المؤتمر، يقام معرض "إيدك دبي" ضمن مساحة تبلغ 89,250 متر مربع حيث يشغل هذا الحدث 7 قاعات للمؤتمر و11 قاعة للمعرض في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستقطب المعرض أبرز العلامات التجارية في مجال طب الأسنان وتجميلها والعناية بها، ويضم المعرض أكثر 4000 علامة تجارية تستعرضها 3.000 شركة عارضة في مجال أحدث التقنيات والمعدات الطبية في طب الأسنان.

ويشهد المعرض مشاركة أجنحة دول الصين وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان والهند وروسيا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل واليابان وسويسرا وتركيا حيث تستعرض هذه الشركات خدماتها المتطورة في بلدانها.