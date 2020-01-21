عائشة بن بشر: الإنتاجية بالنوع

المصدر: دبي - البيان

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دائرة دبي الذكية: «إن منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، جاءت ترجمة لحقيقة أن الإنسان هو الأغلى، وأن الارتقاء بظروفه الوظيفية ممكن للرخاء الاجتماعي».

وأضافت: «جاءت المنظومة محملة ليس بالتقدير المالي فحسب، ولكن حاملة لخطوة سابقة لغيرنا في المنطقة والعالم بإتاحة العمل المرن والعمل عن بعد وفق ضوابط، وهي خطوة جادة نحو مستقبل العمل وسياساته التي أصبحنا نسمع تبنياً متزايداً لها عالمياً. الإنتاجية اليوم ليست بالكمّ، ولكن في النوع ونحن في دبي عودتنا قيادتنا الحكيمة أن نكون في مقدمة تبني أفضل الممارسات».