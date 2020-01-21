أمين الأميري: تعزيز الإبداع

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

أكد الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسياسات الصحة العامة، أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، والذي يتضمن في أحد بنوده تعديل الرواتب وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي بمتوسط يبلغ 10% زيادة على الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية من 9% إلى 16% تقريباً، يعد من الخطوات التي تعزز استقرار الأسر وتوفر لهم مزيداً من الوفرة المالية على مستويات الدخل.

كما أن القرار سيسهم في تطوير العمل الحكومي وتكريس الإبداع وتعزيزه.

وأضاف: «القرار سيساهم في التطور الوظيفي للعاملين بالقطاع الحكومي في دبي، وذلك بكل تأكيد سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمان الوظيفي».